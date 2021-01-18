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    «Крылья Советов» разгромили сербский «Спартак»

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    Самарские «Крылья Советов» разгромили со счетом 4:1 сербский «Спартак» из Суботицы в контрольном матче на сборах в Турции.

    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»

    Открыл счет голам самарской команды в этом году Максим Витюгов. Затем Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев.

    Третий гол в своем фирменном стиле забил Александр Солдатенков. Окончательный счет в матче установил исландский атакующий полузащитник — Арни.

    Единственный пропущенный гол получился со стандарта. Серб Йочич точно исполнил штрафной.

    Во вторник, 19-го января «Крылья Советов» проведут второй матч на турецком сборе. Соперник — «Чайка» (Песчанокопское). Игра начнется в 18:30 по самарскому времени.

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