«Крылья Советов» разгромили сербский «Спартак»

Самарскиеразгромили со счетом 4:1 сербскийиз Суботицы в контрольном матче на сборах в Турции.

Открыл счет голам самарской команды в этом году Максим Витюгов. Затем Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев.

Третий гол в своем фирменном стиле забил Александр Солдатенков. Окончательный счет в матче установил исландский атакующий полузащитник — Арни.

Единственный пропущенный гол получился со стандарта. Серб Йочич точно исполнил штрафной.

Во вторник, 19-го января «Крылья Советов» проведут второй матч на турецком сборе. Соперник — «Чайка» (Песчанокопское). Игра начнется в 18:30 по самарскому времени.