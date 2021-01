Роналду — первый в списке лучших бомбардиров в истории футбола

Нападающийотметился забитым голом в матче 17-го тура Серии А с(3:1).

Роналду достиг отметки в 759 голов за карьеру в 1 037 официальных матчах и теперь он делит первое место с чехом Йозефом Бицаном в списке лучших бомбардиров за всю историю футбола, сообщает Squawka.

Следом за Роналду и Бицаном расположился бразилец Пеле, у которого 757 мячей в карьере.

Most official goals scored for club and country in football history:

◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)

Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y