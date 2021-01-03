«Атлетик» — «Эльче»: счет матча 1:0, обзор гола

нанес поражениев домашнем матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол баски забили на 25-й минуте. Оскар де Маркос получил передачу на правом краю чужой штрафной и прострелил в центр, а Икер Муньяин в падении ногой поразил цель.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Эльче 1:0 Гол: 1:0 Икер Муньяин (25') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга, Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 82'), Икер Муньяин (Иньиго Лекуэ, 82'), Алехандро Беренгер (Ойан Сансет, 66'), Unai Vencedor (Дани Гарсия, 66'), Рауль Гарсия Эльче: Edgar Badia, Хуан Санчес Миньо (Виктор Родригес, 46'), Gonzalo Verdu, Антонио Барраган, Josema, Ivan Marcone, Пере Милья (Josan, 46'), Tete Morente (Эмилиано Ариэль Ригони, 66'), Raul Guti (Nino, 78'), Fidel Chaves, Гидо Каррильо (Lucas Boye, 46') Предупреждения: Unai Vencedor (36'), Антонио Барраган (44'), Юри Берчиче (50')

В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает девятое место (21 очко), а «Эльче» — 17-е (16 очков). 0