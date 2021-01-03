ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноВозвращение Почеттино. Почему он выбрал «Пари Сен-Жермен»?
  • 17:14
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Автомобилист»
  • 17:01
    • Защитник «Манчестер Сити» сдал положительный тест на коронавирус
  • 16:49
    • Дзюба опередил Неймара в списке лучших бомбардиров 2020 года
  • 16:23
    • «Интер» отправил в ворота «Кротоне» шесть голов
  • 16:13
    • Российские саночники завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Германии
    Все новости спорта

    Гол Муньяина принес «Атлетику» победу над «Эльче»

    «Атлетик» — «Эльче»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Атлетик» нанес поражение «Эльче» в домашнем матче 17-го тура испанской Примеры.

    Икер Муньяин
    Икер Муньяин

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сан-Мамес», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол баски забили на 25-й минуте. Оскар де Маркос получил передачу на правом краю чужой штрафной и прострелил в центр, а Икер Муньяин в падении ногой поразил цель.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Эльче 1:0
    Гол: 1:0 Икер Муньяин (25') Атлетик: Унай Симон, Унай Нуньес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга, Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 82'), Икер Муньяин (Иньиго Лекуэ, 82'), Алехандро Беренгер (Ойан Сансет, 66'), Unai Vencedor (Дани Гарсия, 66'), Рауль Гарсия Эльче: Edgar Badia, Хуан Санчес Миньо (Виктор Родригес, 46'), Gonzalo Verdu, Антонио Барраган, Josema, Ivan Marcone, Пере Милья (Josan, 46'), Tete Morente (Эмилиано Ариэль Ригони, 66'), Raul Guti (Nino, 78'), Fidel Chaves, Гидо Каррильо (Lucas Boye, 46') Предупреждения: Unai Vencedor (36'), Антонио Барраган (44'), Юри Берчиче (50')

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает девятое место (21 очко), а «Эльче» — 17-е (16 очков). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Стэмфорд Бридж» счет откроют быстро
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Лисы» продолжат улучшать выездную статистику?
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» без труда наберет три пункта?
  • «Бавария» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Беневенто — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэска — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч США U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры