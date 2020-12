Флик признан тренером года по версии Globe Soccer Award, «Бавария» — команда года

Главный тренер «Баварии»признан лучшим тренером 2020 года на ежегодной церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае.

Лучшей командой года признана «Бавария».

В прошедшем сезоне «Бавария» под руководством специалиста выиграла чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На награду также претендовали Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

🇩🇪 HANS-DIETER FLICK presented with the COACH OF THE YEAR Globe Soccer Award #HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/SuI1BL8TjT