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    Видаль: Цель «Интера» — Скудетто

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    Полузащитник «Интера» Артуро Видаль рассказал о планах команды на этот сезона.

    Артуро Видаль
    Артуро Видаль

    «Я не боюсь сказать слово "Скудетто". Это наша цель. Я много раз выигрывал чемпионат: и в Италии, и в Германии, и в Испании. Мы должны работать каждый день, идти шаг за шагом, а затем увидим, сможем ли мы рассчитывать на скудетто.

    У нас новый проект с молодыми футболистами, которые хотят побед. Печально, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но у нас есть и другие важные цели, нужно сделать все возможное», — цитирует Видаля Sky Sport.

    «Интер» после 14 туров Серии А занимает второе место в таблице, набрав 34 очка. 0

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