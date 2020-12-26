Видаль: Цель «Интера» — Скудетто

Полузащитникрассказал о планах команды на этот сезона.

«Я не боюсь сказать слово "Скудетто". Это наша цель. Я много раз выигрывал чемпионат: и в Италии, и в Германии, и в Испании. Мы должны работать каждый день, идти шаг за шагом, а затем увидим, сможем ли мы рассчитывать на скудетто.

У нас новый проект с молодыми футболистами, которые хотят побед. Печально, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но у нас есть и другие важные цели, нужно сделать все возможное», — цитирует Видаля Sky Sport.

«Интер» после 14 туров Серии А занимает второе место в таблице, набрав 34 очка. 0