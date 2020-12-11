Стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

В соперники «Краснодару» достанется одна из сеяных команд, за исключением донецкого «Шахтера»
globallookpress.com
Российскую Премьер-лигу в плей-офф турнира будет представлять только «Краснодар».
В соперники «Краснодару» достанется одна из сеяных команд, за исключением донецкого «Шахтера». УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы в еврокубках.
Возможные соперники «Краснодара»: «Рома», «Арсенал», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи», «Лестер», «Милан», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Динамо» (Загреб), «Хоффенхайм», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Аякс».
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. 0