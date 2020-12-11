ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЖизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент
  • 09:13
    • СМИ: ЦСКА может уволить Гончаренко в ближайшее время
  • 08:47
    • ЦСКА не будет удерживать Влашича, заявил Гончаренко
  • 08:31
    • Стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 08:11
    • Гончаренко назвал причину провала ЦСКА в Лиге Европы
  • 00:55
    • ЦСКА вылетел из Лиги Европы без побед, «Фейеноорд» не попал в плей-офф
    Все новости спорта

    Стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

    Футбол Краснодар Лига Европы Футбол России Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В Лиге Европы по итогам группового этапа стали известны все участники 1/16 финала.

    В соперники «Краснодару» достанется одна из сеяных команд, за исключением донецкого «Шахтера»
    В соперники «Краснодару» достанется одна из сеяных команд, за исключением донецкого «Шахтера»

    Российскую Премьер-лигу в плей-офф турнира будет представлять только «Краснодар».

    В соперники «Краснодару» достанется одна из сеяных команд, за исключением донецкого «Шахтера». УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы в еврокубках.
    Возможные соперники «Краснодара»: «Рома», «Арсенал», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи», «Лестер», «Милан», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Динамо» (Загреб), «Хоффенхайм», «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Аякс».

    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Вест Хэм» с новичком АПЛ?
  • «Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Химки» продолжат свой путь наверх?
  • «Химки» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Стартовый поединок 14 тура Лиги 1 будет «верховым»?
  • «Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры