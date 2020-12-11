СМИ: Эриксен намерен вернуться в АПЛ

Полузащитник миланскогонамерен покинуть итальянскую команду в зимнее трансферное окно и планирует вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает Telegraph.

Отмечается, что датчанину придется пойти на значительное снижение зарплаты, учитывая налоговые льготы, которые действуют в Италии.

Источник утверждает, что ключевым фаворитом в борьбе за Эриксена является «Манчестер Юнайтед», который пытался оформить его трансфер еще год назад, но из-за завышенного ценника от «Тоттенхэма» отказался от идеи его подписания.

Теперь, «Интер» готов отпустить Эриксена всего за 30 миллионов евро, что вполне устраивает руководство «МЮ». 0