Скончался последний чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник

Победитель первого чемпионата Европыскончался в возрасте 83 лет, сообщила его дочьна своей странице в «Фейсбуке».

Во время карьеры футболиста Понедельник выступал за ростовские клубы «Ростсельмаш» (с 1956 по 1958 годы) и СКА (1959-60 и 1961-65).

В 1961 и 1966 нападающий переходил в ЦСКА и «Спартак», но так и не сыграл ни одного матча за московские команды.

За сборную СССР Виктор Понедельник с 1960 по 1966 годы провел 29 матчей, забив 20 мячей.

В составе советской команды Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1).

Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира. 0