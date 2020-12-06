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    • Скончался последний чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник
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    Скончался последний чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник

    Футбол Футбол России
    Победитель первого чемпионата Европы Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет, сообщила его дочь Анастасия на своей странице в «Фейсбуке».

    Виктор Понедельник
    Виктор Понедельник

    Во время карьеры футболиста Понедельник выступал за ростовские клубы «Ростсельмаш» (с 1956 по 1958 годы) и СКА (1959-60 и 1961-65).

    В 1961 и 1966 нападающий переходил в ЦСКА и «Спартак», но так и не сыграл ни одного матча за московские команды.

    За сборную СССР Виктор Понедельник с 1960 по 1966 годы провел 29 матчей, забив 20 мячей.

    В составе советской команды Понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году, забив решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1).

    Четыре года спустя он также завоевал серебро Евро-1964, а в 1962 году принял участие в чемпионате мира. 0

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