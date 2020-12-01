Названа официальная дата выборов президента «Барселоны»

Стала известна дата новых выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

По официальным данным, процедура состоится 24-го января 2021-го года. До 11-го января кандидаты будут собирать подписи в свою поддержку, после чего пройдет их избирательная кампания.

На данный момент Хоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Хорди Фаре, Луис Фернандес Ала, Эмили Русад, Хави Вильяхоана, Агусти Бенедито и Пепе Риера заявили о своем стремлении баллотироваться на выборах.

На данный момент предусмотрено десять избирательных участков, на которых могут голосовать официальные члены клуба. За пределами Каталонии можно будет проголосовать в столице — Мадриде, а также Севилье, Валенсии и Пальма-де-Майорке.

ℹ️ Les eleccions a la presidència del Barça seran el 2️⃣4️⃣ de gener — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 30, 2020

Напомним, что в октября этого года свой пост покинул Хосеп Бартомеу.

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