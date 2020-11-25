Дзюба: «Зенит» обязан сделать все, чтобы попасть в евровесну

Форвардоценил игру команды в матче с(1:3) в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с "Лацио" можно играть, и это обидно.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, ничего не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.

Мы должны играть компактно и более агрессивно. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5-10 минут после начала. Ты должен с первой секунды вступать в единоборства, контролировать мяч. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад. Всегда учили, что первое движение должно быть вперед, а у нас все наоборот.

"Лацио" — с победой, в любом случае. Очень интересная команда с прекрасным тренером, не похожая, наверное, ни на кого. Добротная, с интересными исполнителями.

Шансы на Лигу Европы? Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Отметим, клуб из Санкт-Петербурга лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. 0