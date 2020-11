Полузащитникне сможет принять участия в матче 9-го тура АПЛ против, сообщает пресс-служба «канониров».

У 27-летнего ганца повреждение левого бедра, поэтому тренерский штаб лондонцев решил поберечь футболиста. Эту травму он получил в игре восьмого тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:3).

В текущем сезоне хавбек провел за «канониров» пять матчей и не отличился результативными действиями.

🗞 The latest from our medical team#LEEARS