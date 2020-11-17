Лев: Матч с Испанией — серьезный экзамен для Германии

Главный тренер сборной Германииподелился мыслями перед матчем Лиги наций с Испанией.

«Приятно, что мы возглавляем группу и наша судьба в наших собственных руках. Нам будет противостоять очень сильная команда. Предстоящий матч — серьезный экзамен для нас.

Евро-2020? У нас одна цель на каждый турнир — побеждать, но сейчас еще рано заглядывать настолько далеко. Когда мы в форме, то очень опасны и можем дойти далеко на любом турнире», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

Напомним, в заключительном туре Германия и Испания определят победитель группы, который получит право сыграть в «Финале четырех» Лиги наций. 0