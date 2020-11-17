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    Лев: Матч с Испанией — серьезный экзамен для Германии

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мыслями перед матчем Лиги наций с Испанией.

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    «Приятно, что мы возглавляем группу и наша судьба в наших собственных руках. Нам будет противостоять очень сильная команда. Предстоящий матч — серьезный экзамен для нас.

    Евро-2020? У нас одна цель на каждый турнир — побеждать, но сейчас еще рано заглядывать настолько далеко. Когда мы в форме, то очень опасны и можем дойти далеко на любом турнире», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

    Напомним, в заключительном туре Германия и Испания определят победитель группы, который получит право сыграть в «Финале четырех» Лиги наций. 0

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