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    Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Ренн»

    ПСЖ — «Ренн»: счет 3:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 10 туре Лиги 1 ПСЖ дома разгромил «Ренн» 3:0 и продлил победную серию до семи матчей.

    Анхель Ди Мария
    Анхель Ди Мария

    У хозяев дублем отметился Анхель Ди Мария. В одном эпизоде игрок переиграл голкипера один на один, а во втором забил ударом издалека.

    Еще один гол забил Мойзе Кин, который воспользовался ошибкой защитников «Ренна». Итальянец нанес дальний удар в левый нижний угол.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Ренн 3:0
    Голы: 1:0 Мойзе Кин (11'), 2:0 Анхель Ди Мария (21'), 3:0 Анхель Ди Мария (73') ПСЖ: Кейлор Навас, Тило Керер (Mitchel Bakker, 36'), Маркос Маркиньос, Лейвин Курзава, Абду Диалло, Леандро Даниэль Паредес, Андер Эррера, Идрисса Гана Гейе (Рафинья, 13'), Анхель Ди Мария, Мойзе Кин (Перейра Данилу, 61'), Алессандро Флоренци (Колин Дагба, 46') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Амари Траоре, Адриен Трюффер, Джеймс Леа Силики (Клеман Гренье, 56'), Бенжамен Буриго (Адриен Эну, 67'), Стивен Н'Зонзи, Серу Гирасси, Жереми Доку (Ромен дель Кастильо, 79'), Янн Гбоу (Мартен Терье, 56') Предупреждения: Андер Эррера (4'), Колин Дагба (49'), Лейвин Курзава (86')

    Набрав 24 очка, «парижане» продолжают лидировать в турнирной таблице. «Ренн» замыкает тройку лидеров с 18 баллами на счету. 0

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