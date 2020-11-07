Суарес намерен защищать цвета «Атлетико» до смерти

Нападающийрассказал о своей адаптации в мадридском клубе.

«Мне здесь очень хорошо. Сначала казалось, что переезд сулит сложности в плане семьи — поиск школы, дома. Но клуб оказал мне большую помощь, это очень облегчило жизнь. Мне здесь комфортно, все нравится в "Атлетико".

Буду ли праздновать гол в ворота "Барселоны"? Не буду из уважения к бывшим партнёрам и клубу, который мне многое дал. Безусловно, это будет особенное событие — сыграть против многих друзей. Но я собираюсь защищать футболку "Атлетико" до самой смерти, как защищал цвета всех команд, в которых играл», — цитирует Суареса AS.

Напомним, в летнее трансферное окно уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны». 0