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    Суарес намерен защищать цвета «Атлетико» до смерти

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    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал о своей адаптации в мадридском клубе.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    «Мне здесь очень хорошо. Сначала казалось, что переезд сулит сложности в плане семьи — поиск школы, дома. Но клуб оказал мне большую помощь, это очень облегчило жизнь. Мне здесь комфортно, все нравится в "Атлетико".

    Буду ли праздновать гол в ворота "Барселоны"? Не буду из уважения к бывшим партнёрам и клубу, который мне многое дал. Безусловно, это будет особенное событие — сыграть против многих друзей. Но я собираюсь защищать футболку "Атлетико" до самой смерти, как защищал цвета всех команд, в которых играл», — цитирует Суареса AS.

    Напомним, в летнее трансферное окно уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны». 0

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