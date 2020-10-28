Каземиро: «Боруссия» два раза вошла в нашу штрафную и дважды забила

Полузащитник «Реала»прокомментировал выездную ничью с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в Лиге чемпионов.

Бразилец спас мадридский клуб от поражения, забив в компенсированное время.

«Мы — "Реал". Мы всегда стараемся победить, каким бы не был матч. Наши соперники два раза вошли в нашу штрафную и дважды забили — это футбол.

Мы сражались вплоть до финального свистка. В Лиге чемпионов всегда приходится проходить через такие трудные матчи.

Сейчас у нас не лучшее положение в группе, но нужно цепляться за очки при каждой возможности — в конечном счете все они суммируются», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0