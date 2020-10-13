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    Воронин станет помощником главного тренера в «Динамо»

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    Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о том, что Андрей Воронин получит должность в тренерском штабе бело-голубых.

    Андрей Воронин
    Андрей Воронин

    «Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается.

    Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды.

    Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в "Майнце" и хорошо знает нового тренера.

    Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно.

    Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и "Динамо", и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок.

    Когда произойдет назначение? Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями.

    Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно — поддержка именно этого решения», — заявил Степашин «КП».

    Воронин мог войти в тренерский штаб «Динамо» еще при Дмитрии Хохлове.

    Сейчас же москвичи должны объявить о назначении на пост главного тренера Сандро Шварца, который хорошо знаком с экс-нападающим бело-голубых по работе в «Майнце». 0

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