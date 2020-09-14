Новичок «Барселоны»выбыл из строя из-за травмы, информирует официальный Twitter каталонского клуба.

Бразилец получил повреждение на тренировке команды.

По словам врачей, у 22-летнего футболиста выявлено растяжение подколенного сухожилия правой ноги.

Сроки восстановления игрока не называются, но, вероятно, он пропустит стартовый матч «Барселоны» в новом сезоне чемпионата Испании против «Вильярреала». Эта встреча пройдет 27 сентября.

Фернандес перешел в «Барселону» в январе из бразильского «Палмейраса», но присоединился к новому клубу только по завершении прошлого сезона, успев поиграть в аренде за «Вальядолид». 0