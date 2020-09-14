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    Новичок «Барселоны» выбыл из строя из-за травмы

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    Новичок «Барселоны» Матеус Фернандес выбыл из строя из-за травмы, информирует официальный Twitter каталонского клуба.

    Матеус Фернандес
    Матеус Фернандес

    Бразилец получил повреждение на тренировке команды.

    По словам врачей, у 22-летнего футболиста выявлено растяжение подколенного сухожилия правой ноги.

    Сроки восстановления игрока не называются, но, вероятно, он пропустит стартовый матч «Барселоны» в новом сезоне чемпионата Испании против «Вильярреала». Эта встреча пройдет 27 сентября.

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