Гончаренко: Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за

Главный тренер московского ЦСКАпризнался, что был бы рад видеть вратаря своей командыв сборной России.

«Я болею за несколько сборных. Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее мы его прекрасно понимаем.

Но если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его ещё на таком высоком уровне», — передаёт слова Гончаренко «Чемпионат».

34-летний Акинфеев вызывался в сборную России с 2003 года.

Всего голкипер провёл за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. Становился бронзовым призёром чемпионата Европы-2008.

1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. 0