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    Гончаренко: Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за

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    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что был бы рад видеть вратаря своей команды Игоря Акинфеева в сборной России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    «Я болею за несколько сборных. Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее мы его прекрасно понимаем.

    Но если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его ещё на таком высоком уровне», — передаёт слова Гончаренко «Чемпионат».

    34-летний Акинфеев вызывался в сборную России с 2003 года.

    Всего голкипер провёл за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. Становился бронзовым призёром чемпионата Европы-2008.

    1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. 0

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