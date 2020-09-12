Самедов: Уровень РПЛ упал

Экс-полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной Россиивысказался об уровне РПЛ.

«Уровень РПЛ? Он упал. Это мое мнение. Где-то с 2007 до 2014–2015 годов РПЛ была в расцвете, потому что во многих клубах выступали безумно сильные легионеры, конкуренция была гораздо выше.

Если сравнивать "Зенит" с Халком и Витцелем и нынешний состав — это абсолютно две разные команды по уровню. ЦСКА с Вагнером, Думбией, Тошичем, Эльмом по классу были намного сильнее игроков, выступающих за армейцев прямо сейчас. При этом "Зенит" уже два года подряд с отрывом становится чемпионом.

Как оцениваю шансы российских клубов в еврокубках? Ну здесь такая история, что как пойдет. Конечно, хочется, чтобы как можно лучше выступили, но какие-то прогнозы делать сложно», — цитируют Самедова «Известия». 0