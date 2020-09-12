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    Самедов: Уровень РПЛ упал

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    Экс-полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался об уровне РПЛ.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Уровень РПЛ? Он упал. Это мое мнение. Где-то с 2007 до 2014–2015 годов РПЛ была в расцвете, потому что во многих клубах выступали безумно сильные легионеры, конкуренция была гораздо выше.

    Если сравнивать "Зенит" с Халком и Витцелем и нынешний состав — это абсолютно две разные команды по уровню. ЦСКА с Вагнером, Думбией, Тошичем, Эльмом по классу были намного сильнее игроков, выступающих за армейцев прямо сейчас. При этом "Зенит" уже два года подряд с отрывом становится чемпионом.

    Как оцениваю шансы российских клубов в еврокубках? Ну здесь такая история, что как пойдет. Конечно, хочется, чтобы как можно лучше выступили, но какие-то прогнозы делать сложно», — цитируют Самедова «Известия». 0

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