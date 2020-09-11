Тедеско рассчитывает на Кокорина в матче с ЦСКА

Главный тренер «Спартака»рассказал о готовности игроков к московскому дерби с ЦСКА.

«У нас был перерыв на матчи сборных. Непростое время для нас. Ребята возвращались в разные дни. Кто-то в понедельник, кто-то во вторник или среду.

У всех разная нагрузка: Джикия и Зобнин сыграли два матча, Бакаев — один, Соболев — ни одного. Дозировали нагрузку всю неделю.

Надеемся, что с Кокориным все будет хорошо. Тренировался с общей группой всю последнюю неделю», — приводит слова Тедеско Sports.ru.

Кокорин пока не провел за «красно-белых» ни одного матча. 0