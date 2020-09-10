Маммана заявил о страхе перед Грозным

Защитник «Сочи»рассказал, какой российской город его шокировал.

«Не знаю, шокировал ли он меня или нет… Не могу подобрать слова. Речь идет о Грозном. Этот город вызывает немного страха.

Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе.

Если бы у меня была возможность всю жизнь играть в России, я бы, пожалуй, остался в Сочи. Здесь хороший климат. Солнце всегда светит, оно напоминает мне Аргентину. В России так много мест с суровым климатом, но Сочи — исключение. Как будто на Карибах.

А играть в России — почему бы и нет. Конечно, моей мечтой было бы оказаться в крупных командах Европы: "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Бавария". Но я не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы играть всю жизнь в России», — приводит слова Мамманы Sport24. 0