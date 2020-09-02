Хавбек «Ливерпуля» договорился о контракте с «Барселоной»

Полузащитникблизок к переходу в

«Сине-гранатовые» согласовали с игроком сборной Нидерландов контракт на три года с возможностью продления еще на один год, сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб хочет подписать 29-летнего футболиста за 15 миллионов евро плюс бонусы. Общая сумма не будет превышать 20 миллионов.

Вейналдума в «Барселоне» хочет видеть его соотечественник Рональд Куман. Голландец стал главным тренером каталонцев нынешним летом и строит новую команду.

В «Ливерпуль» Джорджиньо перешел в 2016 году из «Ньюкасла» за 27,5 миллионов евро. В составе «красных» он становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. 0