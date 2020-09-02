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    Хавбек «Ливерпуля» договорился о контракте с «Барселоной»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону».

    Джорджиньо Вейналдум
    Джорджиньо Вейналдум

    «Сине-гранатовые» согласовали с игроком сборной Нидерландов контракт на три года с возможностью продления еще на один год, сообщает Diario Sport.

    Каталонский клуб хочет подписать 29-летнего футболиста за 15 миллионов евро плюс бонусы. Общая сумма не будет превышать 20 миллионов.

    Вейналдума в «Барселоне» хочет видеть его соотечественник Рональд Куман. Голландец стал главным тренером каталонцев нынешним летом и строит новую команду.

    В «Ливерпуль» Джорджиньо перешел в 2016 году из «Ньюкасла» за 27,5 миллионов евро. В составе «красных» он становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. 0

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