«Ювентус» представил третий комплект формы на сезон

представил третий комплект формы на сезон 2020-2021.

Форма от Adidas выполнена в оранжево-черных цветах.

Оранжевый цвет был впервые использован для третьей формы «Ювентуса».

«Мы хотели создать третий комплект, который отсылал бы к миру искусства. Мы хотели показать, как он может сочетаться с миром дизайна», — отметила дизайнер технического спонсора «Юве» Франческа Вентурини.

Ready for what's next ⏯

Live ahead con il nostro terzo kit 20/21 by @adidasfootball#ReadyForSport #createdwithadidas.

Disponibile ora sull'Official Juventus Online Store ➡ https://t.co/UuJAuie5Mg pic.twitter.com/VDVp0fqqHz