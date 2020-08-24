«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

Мюнхенскаяустановила в нынешнем сезоне уникальное достижение, сообщает пресс-служба УЕФА.

Дружина Флика стали первой командой, которая одержала победы во всех матчах Лиги чемпионов — 11 из 11-ти.

На групповом этапе немецкий клуб обыграл лондонский «Тоттенхэм» (3:1, 7:2), белградскую Црвену Звезду (3:0, 6:0) и греческий «Олимпиакос» (3:2, 2:0).

В 1/8 финала «Бавария» нанесла два поражения лондонскому «Челси» (4:1, 3:0), в четвертьфинале разгромила «Барселону» (8:2), в 1/2 финала одержала уверенную победу над «Лионом» (3:0), а в решающем матче переиграла «Пари Сен-Жермен» (1:0).

«Бавария» превзошла предыдущее свое достижение, установленное в 2013-м году при Юппе Хайнкесе и Хосепе Гвардьоле, а также результат мадридского «Реала» в сезоне-2014/15. 0