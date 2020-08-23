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    Рубашко: «Сочи» рассчитывает на лидерские качества Попова

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассчитывает, что пришедший в команду из «Ростова» болгарский полузащитник Ивелин Попов сможет показать свои лидерские качества.

    Дмитрий Рубашко
    Дмитрий Рубашко

    Напомним, что 23 августа стало известно об обмене игроками между «Сочи» и «Ростовом» Попов перешел в сочинский клуб, а форвард Дмитрий Полоз вернулся в состав ростовской команды.

    «Он должен придать нам стабильности в центре поля, мы его видим как связующее звено между обороной и атакой, чтобы у нас было больше голевых моментов.

    Плюс мы рассчитываем на его лидерские качества, так как он был капитаном в "Ростове" и может завести ребят в тяжелую минуту.

    В принципе мы знаем его хорошие качества, и самое главное — у него есть желание что-то поменять», — сказал Рубашко ТАСС.

    Гендиректор прокомментировал переход в «Ростов» Полоза.

    «Дмитрий интересен "Ростову", там его давно знают. К сожалению, у нас он не смог себя проявить, как на него рассчитывали, поэтому было принято такое решение. Обмен получился взаимовыгодным», — подчеркнул он.

    Рубашко рассказал о ближайших трансферных целях «Сочи».

    «Нам нужен нападающий, плюс есть еще одна востребованная позиция. Надеюсь, что в ближайшее время мы ее закроем», — сказал он. 0

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