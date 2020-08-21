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    Отец нападающего «Спартака» вошел в тренерский штаб «Барселоны»

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    Швед Хенрик Ларссон и нидерландец Алфред Схредер вошли в тренерский штаб «Барселоны», сообщает официальный сайт клуба.

    Хенрик Ларссон
    Хенрик Ларссон

    Эти специалисты будут помогать нидерландцу Рональду Куману, который ранее был назначен на пост наставника «сине-гранатовых».

    Ларссон выступал за «Барселону» с 2004 по 2006 год. Он имеет тренерский опыт с «Хельсинборгом». Его сын — Джордан Ларссон — выступает за московский «Спартак».

  • Куман стал главным тренером «Барселоны»
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    • Схредер ранее тренировал немецкий «Хоффенхайм». До этого 47-летний специалист работал помощником главного тренера в амстердамском «Аяксе», входил в тренерские штабы голландских «Твенте» и «Витесса». 0

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