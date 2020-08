показал комплект гостевой формы на следующий сезон.

Форма выполнена в черном цвете. Темная цветовая палитра контрастирует с белыми вставками, предлагая универсальный и современный вид, разработанный с учетом интересов болельщиков клуба.

🛣 Made for the road.

Our new 2020/21 @adidasfootball away shirt is 𝙝𝙚𝙧𝙚.#MUFC x #ReadyForSport