Полузащитник «Саутгемптона»стал игроком, сообщает пресс-служба «шпор».

По информации СМИ, стоимость трансфера составила 20 млн фунтов.

С 25-летним датским игроком заключен контракт на пять сезонов. Футболист будет выступать под номером «5».

Хейбьерг провел в составе «Саутгемптона» четыре сезона. На его счету 134 матча за «святых» и пять голов.

