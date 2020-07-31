«Краснодар» представил форму на новый сезон
globallookpress.com
Домашний комплект выполнен в классическом сочетании черного и зеленого цветов и украшен геометрическим узором.
Выездная форма представлена в белом цвете, а украшают ее те же асимметрические элементы, но уже в светло-серой расцветке.
⚡ Футбольный клуб «Краснодар» и PUMA @pumafootball представляют форму сезона 20/21 🙌— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 31, 2020
Игровые комплекты уже в продаже в клубных магазинах!https://t.co/WHL2pBO5Jl
Отметим, что техническим спонсором клуба является компания Puma.