«Краснодар» представил форму на новый сезон

представил основной и гостевой комплекты игровой экипировки на сезон-2020/2021.

Домашний комплект выполнен в классическом сочетании черного и зеленого цветов и украшен геометрическим узором.

Выездная форма представлена в белом цвете, а украшают ее те же асимметрические элементы, но уже в светло-серой расцветке.

⚡ Футбольный клуб «Краснодар» и PUMA @pumafootball представляют форму сезона 20/21 🙌

Игровые комплекты уже в продаже в клубных магазинах!https://t.co/WHL2pBO5Jl — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 31, 2020

Отметим, что техническим спонсором клуба является компания Puma.

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