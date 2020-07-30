Дибала: Мы должны выиграть в Турине

Нападающийподелился первоочередными планами команды в Лиге чемпионов.

«Первая игра против "Лиона" была пять месяцев назад, и за это время произошло много событий, но мы знаем, чего еще можем достичь в этом турнире. Будет странно играть в Лиге чемпионов без болельщиков и играть только по одной встрече в каждом раунде, но первым делом мы должны выиграть в Турине. Пока это единственное, что сейчас имеет значение», — приводит слова Дибалы The Guardian.

Напомним, что «Ювентус» проиграл во Франции со счетом 1:0. Ответная встреча должна состоятся 7 августа. 0