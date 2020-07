Де Брейне стал лучшим ассистентом АПЛ, повторив рекорд Анри

Полузащитник «Манчестер Сити»стал лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2019/20.

Бельгиец сделал 20 результативных передач и повторил рекорд АПЛ, принадлежащий форварду «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/03.

По итогам сезона-2019/20 «Манчестер Сити» занял 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отстав от «Ливерпуля» на 18 очков.

