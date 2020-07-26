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    «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: счет 1:1, обзор голов

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    В матче 38 тура АПЛ «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» сильнейшего не выявили, сыграв вничью 1:1.

    Футболисты «Тоттенхэма»
    Футболисты «Тоттенхэма»

    Уже на 13 минуте «шпоры» вышли вперде благодаря голу Харри Кейна. Ассистировал полузащитник Ло Челсо.

    На 53 минуте счет был уже равным — забил Джеффри Шлюпп. В качестве автора голевой передачи записали Джордана Айю.

    «Кристал Пэлас» остается на 14 месте и заканчивает сезон с безвыигрышной серией. «Тоттенхэм» вышел на 6 место и сыграет в квалификационном раунде «Лиги Европы».

    АПЛ. 38 тур
    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 1:1
    Голы: 0:1 — 13 Кейн, 1:1 — 53 Шлупп«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Митчелл, Дэнн, Шлупп (Миливоевич, 85), Маккарти, Куяте, Таунсенд, Макартур (Ридевалд, 70), Заа, Айю«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Уинкс, Лукас Моура (Санчес, 90), Сиссоко (Скипп, 80), Ло Чельсо (Бергвейн, 60), Сон Хын Мин (Алли, 80), КейнПредупреждения: Маккарти (17), Митчелл (49), Алдервейрелд (61), Куяте (75), Дайер (90)
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