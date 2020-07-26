«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: счет 1:1, обзор голов

В матче 38 тура АПЛсильнейшего не выявили, сыграв вничью 1:1.

Уже на 13 минуте «шпоры» вышли вперде благодаря голу Харри Кейна. Ассистировал полузащитник Ло Челсо.

На 53 минуте счет был уже равным — забил Джеффри Шлюпп. В качестве автора голевой передачи записали Джордана Айю.

«Кристал Пэлас» остается на 14 месте и заканчивает сезон с безвыигрышной серией. «Тоттенхэм» вышел на 6 место и сыграет в квалификационном раунде «Лиги Европы».