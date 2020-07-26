«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: счет 1:1, обзор голов

Футболисты «Тоттенхэма»
globallookpress.com
Уже на 13 минуте «шпоры» вышли вперде благодаря голу Харри Кейна. Ассистировал полузащитник Ло Челсо.
На 53 минуте счет был уже равным — забил Джеффри Шлюпп. В качестве автора голевой передачи записали Джордана Айю.
«Кристал Пэлас» остается на 14 месте и заканчивает сезон с безвыигрышной серией. «Тоттенхэм» вышел на 6 место и сыграет в квалификационном раунде «Лиги Европы».
АПЛ. 38 тур
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 1:1
Голы: 0:1 — 13 Кейн, 1:1 — 53 Шлупп«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Митчелл, Дэнн, Шлупп (Миливоевич, 85), Маккарти, Куяте, Таунсенд, Макартур (Ридевалд, 70), Заа, Айю«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Дайер, Уинкс, Лукас Моура (Санчес, 90), Сиссоко (Скипп, 80), Ло Чельсо (Бергвейн, 60), Сон Хын Мин (Алли, 80), КейнПредупреждения: Маккарти (17), Митчелл (49), Алдервейрелд (61), Куяте (75), Дайер (90)