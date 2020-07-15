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    Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уралом»

    «Урал» — «Арсенал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уралом» в выездном матче 29-го тура чемпионата России.

    Эрик Бикфалви
    Эрик Бикфалви

    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

    «Оружейники» вышли вперед на 14-й минуте, когда Владислав Пантелеев с углового навесил на ближний угол вратарской, а Даниил Хлусевич в касание пробил под перекладину.

    «Шмели» отыгрались за шесть минут до конца первого тайма. Денис Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную, Эрик Бикфалви сложился и нанес великолепный удар в падении через себя.

    И все же на 74-й минуте тулякам удалось вернуть минимальное преимущество. Пантелеев со штрафного блестяще закрутил мяч в ближний угол.

    На 81-й минуте хозяева поразили ворота соперника, однако арбитр гол не засчитал из-за игры рукой.

    Окончательный результат был установлен в компенсированное время второго тайма — гол забил Сергей Ткачев.

    В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестое место (37 очков), а «Урал» — девятое (35 очков). 0

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