«Урал» — «Арсенал»: счет матча 1:3, обзор голов

Тульскийодержал победу надв выездном матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Оружейники» вышли вперед на 14-й минуте, когда Владислав Пантелеев с углового навесил на ближний угол вратарской, а Даниил Хлусевич в касание пробил под перекладину.

«Шмели» отыгрались за шесть минут до конца первого тайма. Денис Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную, Эрик Бикфалви сложился и нанес великолепный удар в падении через себя.

И все же на 74-й минуте тулякам удалось вернуть минимальное преимущество. Пантелеев со штрафного блестяще закрутил мяч в ближний угол.

На 81-й минуте хозяева поразили ворота соперника, однако арбитр гол не засчитал из-за игры рукой.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время второго тайма — гол забил Сергей Ткачев.

В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестое место (37 очков), а «Урал» — девятое (35 очков). 0