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    Роналду останется в «Ювентусе» — СМИ

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    Звездный нападающий Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», несмотря на слухи о возможном уходе.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Об этом сообщает Tuttosport.

    По данным источника, 35-летний португалец не сомневается в своем будущем в туринском клубе. В настоящее время его заботит не смена обстановки, а новые рекорды и исторические достижения. В частности, Роналду хочет получить «Золотую бутсу» по итогам сезона.

    Ранее СМИ сообщали, что Роналду может покинуть Турин после окончания сезона.

    Напомним, португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Его контракт рассчитан до лета 2022 года. 0

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