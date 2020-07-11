Роналду останется в «Ювентусе» — СМИ

Звездный нападающийостанется в, несмотря на слухи о возможном уходе.

Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, 35-летний португалец не сомневается в своем будущем в туринском клубе. В настоящее время его заботит не смена обстановки, а новые рекорды и исторические достижения. В частности, Роналду хочет получить «Золотую бутсу» по итогам сезона.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду может покинуть Турин после окончания сезона.

Напомним, португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Его контракт рассчитан до лета 2022 года. 0