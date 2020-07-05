ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»Роналду и Дибала наладили голливудскую химию
  • 17:19
    • Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»
  • 17:07
    • Гол Рамоса принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
  • 16:04
    • «Шеффилд» вырвал ничью в матче с «Бернли»
  • 13:22
    • Спортдиректор «Оренбурга»: Вылетаем на игру с «Рубином», все хорошо
  • 07:00
    • «Краснодар» нацелился на форварда олимпийской сборной Аргентины
    Все новости спорта

    В запасе «Оренбурга» на матч с «Рубином» всего четыре игрока

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Оренбург Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты «Оренбурга»
    Футболисты «Оренбурга»

    Встреча пройдет в Казани и начнется в 18:30 по московскому времени.

    «Рубин»: Дюпин, Старфельт, Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

    Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев С., Макаров, Марков.

    «Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.

    Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.

    Ранее «Оренбург» пропустил два матча из-за болезни нескольких игроков коронавирусом, за что получил два технических поражения. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру
  • 00:45
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Зенит»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Дома «Вильярреал» постарается сыграть с «Барсой» на равных
  • «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Приблизится ли «Интер» к «Лацио»?
  • «Интер» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры