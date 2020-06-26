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    Легенда «МЮ» прокомментировал победу «Ливерпуля» в АПЛ

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    Легенда «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл прокомментировал победу «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге.

    Фил Невилл
    Фил Невилл

    «Это феноменальное достижение. Когда мы смотрим на обладателей прошлых титулов, я думаю, что "Ливерпуль" находится наравне с лучшими командами. У них есть свой неповторимый стиль и невероятный менеджер.

    Титул "Ливерпуля" — не случайность. Они шли к нему в течение трех или четырех лет. Юрген Клопп выполнял свою работу очень хорошо, и команда становилась все лучше и лучше. Летом он никого не добавил в свою команду, зная, что игроки голодны до побед», — сказал Невилл BBC.

    Напомним, «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии благодаря поражению «Манчестер Сити» от лондонского «Челси» (1:2). 0

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