Легенда «МЮ» прокомментировал победу «Ливерпуля» в АПЛ

Легендапрокомментировал победув английской Премьер-лиге.

«Это феноменальное достижение. Когда мы смотрим на обладателей прошлых титулов, я думаю, что "Ливерпуль" находится наравне с лучшими командами. У них есть свой неповторимый стиль и невероятный менеджер.

Титул "Ливерпуля" — не случайность. Они шли к нему в течение трех или четырех лет. Юрген Клопп выполнял свою работу очень хорошо, и команда становилась все лучше и лучше. Летом он никого не добавил в свою команду, зная, что игроки голодны до побед», — сказал Невилл BBC.

Напомним, «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии благодаря поражению «Манчестер Сити» от лондонского «Челси» (1:2). 0