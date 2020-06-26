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    Судьба трех из шести последних титулов АПЛ была решена на «Стэмфорд Бридж»

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    Исходы чемпионских гонок АПЛ в трех из шести последних сезонов решались на домашнем стадионе «Челси» — «Стэмфорд Бридж», сообщает Opta.

    «Челси» — «Манчестер Сити»
    «Челси» — «Манчестер Сити»

    Помимо прошедшей игры с «Манчестер Сити» (2:1) это были встречи «пенсионеров» с «Кристал Пэлас» в сезоне-2014/2015 и «Тоттенхэмом» (2015/2016).

    При этом в сезоне-2016/2017 «Челси» в четвертый раз из шести последних случаев определил победителя турнира, однако на этот раз не на «Стэмфорд Бридж», а на домашнем стадионе «Вест Бромвич Альбион».

    Напомним, накануне «Челси» одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1, которая позволила «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом. 0

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