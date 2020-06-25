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    «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и ждет результата «Ман Сити»

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: 4:0, обзор голов

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    В матче 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэласом» со счетом 4:0.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль»

    На 23-й минуте счет ударом со штрафного открыл Трент Александер-Арнольд, который закрутил мяч в дальний угол ворот, не заметив стенки соперника.

    На 44-й минуте Фабиньо из глубины выполнил подачу в штрафную, Мохамед Салах оторвался от защитников, вышел к воротам и уверенным ударом упрочил преимущество «Ливерпуля».

    На 55-й забил уже сам Фабиньо, дальним подготовленным ударом направил мяч впритирку со штангой.

    На 69-й итоговый счет 4:0 установил Садио Мане, направив мяч в нижний угол, ворвавшись в штрафную после паса Салаха.

    Теперь у «Ливерпуля» 86 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» — 63.

    Команда Хосепа Гвардиолы свой матч 31-го тура проведет 25 июня в гостях у лондонского «Челси». Если «Манчестер Сити» не выиграет, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.

    АПЛ. 31-й тур
    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (2:0)
    Голы: Александр-Арнолд, 23 (1:0). Салах, 44 (2:0). Фабинью, 55 (3:0). Мане, 69 (4:0)«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Кейта, 84), Гомес, Александр-Арнолд (Уильямс, 74), Вайналдум, Дж.Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Фабинью, Роберту Фирмину (Минамино, 74), Салах, Мане (Эллиотт, 84)«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт, Уорд, Макартур (Ридевалд, 66), Маккарти, Куяте (Миливоевич, 66), Таунсенд, Айю (Пьеррик, 84), Заа (Майер, 15)
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