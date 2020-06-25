«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: 4:0, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:0.

На 23-й минуте счет ударом со штрафного открыл Трент Александер-Арнольд, который закрутил мяч в дальний угол ворот, не заметив стенки соперника.

На 44-й минуте Фабиньо из глубины выполнил подачу в штрафную, Мохамед Салах оторвался от защитников, вышел к воротам и уверенным ударом упрочил преимущество «Ливерпуля».

На 55-й забил уже сам Фабиньо, дальним подготовленным ударом направил мяч впритирку со штангой.

На 69-й итоговый счет 4:0 установил Садио Мане, направив мяч в нижний угол, ворвавшись в штрафную после паса Салаха.

Теперь у «Ливерпуля» 86 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» — 63.

Команда Хосепа Гвардиолы свой матч 31-го тура проведет 25 июня в гостях у лондонского «Челси». Если «Манчестер Сити» не выиграет, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.