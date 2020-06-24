Норвич Сити — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.06.2020)

Составы команд:
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Лукас Рупп, Онель Эрнандес, Кенни Маклин, Ондрей Дуда, Александер Тетти, Ральф Ферман.
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Алекс Айуоби, Бернард, Андре Гомеш, Том Дэвис, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Норвич Сити» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Норвич Сити» со счетом 2:0. 0