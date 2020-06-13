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    Кавани и Тиаго Силва покинут «Пари Сен-Жермен»

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    «Пари Сен-Жермен» не будет продлевать контракты с форвардом Эдинсона Кавани и защитником Тиаго Силвой.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    Об этом сообщил спортивный директор клуба Леонардо.

    «Очень трудное решение. Эти игроки писали историю клуба. Но да, наше сотрудничество подходит к концу. Мы должны были принять логичное решение — с экономической точки зрения и в отношении будущего поколения.

    Может быть, мы не правы, не знаю, но подходящего момента никогда не бывает», — цитирует Леонардо Le Journal du Dimanche.

    Также клуб покинут защитники Левен Кюрзава и Тома Менье, а также хавбек Эрик Максим Шупо-Мотинг.

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