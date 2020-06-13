Кавани и Тиаго Силва покинут «Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» не будет продлевать контракты с форвардоми защитником

Об этом сообщил спортивный директор клуба Леонардо.

«Очень трудное решение. Эти игроки писали историю клуба. Но да, наше сотрудничество подходит к концу. Мы должны были принять логичное решение — с экономической точки зрения и в отношении будущего поколения.

Может быть, мы не правы, не знаю, но подходящего момента никогда не бывает», — цитирует Леонардо Le Journal du Dimanche.

Также клуб покинут защитники Левен Кюрзава и Тома Менье, а также хавбек Эрик Максим Шупо-Мотинг.

Напомним, что Кавани является лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен». Он забил 200 голов в 300 матчах. 0