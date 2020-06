Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»

Форвард «Наполи»стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Это произошло после того, как он забил гол в ворота «Интера» в ответном полуфинале Кубка Италии.

Теперь у Мертенса 122 гола в 310 матчах в составе команды. Он обошел Марека Гамшика, на счету которого был 121 мяч.

На третьем месте легендарный аргентинец Диего Марадона, который забил 115 мячей за «Наполи».

33-летний футболист выступает за неаполитанский клуб с 2013 года. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

🏅 WE HAVE A NEW RECORD GOALSCORER! 🌟 pic.twitter.com/Crx9aOBqyO