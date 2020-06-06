Ди Мария: Рад, что не ушел в «Барселону»

Полузащитникрассказал о несостоявшемся переходе в

«Я всегда был счастлив в ПСЖ, но люди в клубе говорили мне вещи, которые в итоге оказались ложью. Барселона пыталась подписать меня. Клубы вели переговоры, но ПСЖ не захотел меня продавать, на чем все и завершилось.

Эта ложь действовала мне на нервы. Я рад, что я не ушел, потому что сейчас я очень счастлив в Париже», — цитирует Ди Марию L’Equipe.

Каталонский клуб интересовался аргентинцем после того, как в 2017 году Неймар перебрался из «Барселоны» в ПСЖ. Сам Ди Мария выступает в ПСЖ с 2015 года, когда он перешел во французский клуб из «Манчестер Юнайтед». 0