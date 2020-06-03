ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиТрансфер Икарди ударил по Кавани и «Барселоне»
  • 07:00
    • Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские до рестарта сезона
  • 23:55
    • Эдер может остаться в «Локомотиве»
  • 23:18
    • В Серии А могут сменить формат турнира со следующего сезона
  • 20:40
    • «Зенит» начал групповые тренировки
  • 18:31
    • CAS рассмотрит апелляцию «Манчестер Сити» в июне
    Все новости спорта

    Издание FourFourTwo составило топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ

    Футбол Футбол Англии АПЛ Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Популярное издание Four Four Two составило топ-50 из самых грубых футболистов в истории английской Премьер-Лиги.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    Самым грубым игроком в истории АПЛ признан бывший хавбек «Манчестер Сити» и «Эвертона» Гарет Барри. Он совершил 633 нарушения и заработал шесть удалений.

    Второе место досталось Кевину Дэвису, который за карьеру в АПЛ нарушил правила 605 раз. Замкнул тройку Маруан Феллаини. Бельгиец совершил 588 нарушений.

    Также в этом рейтинге оказался защитник «Зенита» Бранислав Иванович. 36-летний серб разделил в списке места с 47 по 50-е с Джоном Карью, Рахимом Стерлингом и Джорданом Хендерсоном. За время выступлений в «Челси» Иванович нарушил правила 293 раза в рамках АПЛ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • 01/06/2020 в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт
  • 1.81
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Вердер» продлить свою успешную серию?
  • «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Сохранит ли «Динамо» Дрезден реальные шансы на спасение?
  • «Ганновер» — «Динамо» Дрезден. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Как «Зальцбург» начнет чемпионский плей-офф Бундеслиги?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Рапид». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Шесть голов и ассист вратаря. «РБ Лейпциг» в зрелищном матче вернул себе третье местоПодопечные Юлиана Нагельсменна на выезде обыграли «Кельн» Вчера в 13:000
  • 07:32
    • «Химки» сменят юридическое лицо и останутся в ФНЛ
  • 14:09
    • РПЛ возобновится 19 июня
  • 08:06
    • Издание FourFourTwo составило топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ
    Федор Смолов Футбол Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июняПродолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней 01/06/2020 в 22:570
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 07:48
    • Сезон в Боснии и Герцеговине завершен досрочно
  • 07:15
    • Папен возглавил клуб четвертого дивизиона
  • 00:52
    • ЦСКА надеется заполучить форварда сборной Канады
    «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма» Футбол Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?Не все разделяют радость в связи с возобновлением чемпионата Германии 01/06/2020 в 15:560
  • 00:38
    • Семин: Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру
  • 00:15
    • ЦСКА сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом»
  • 21:55
    • Николич: В России сильный чемпионат, крепкие команды
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.77
  • Прогноз на матч Динамо Ческе-Будеевице — Сигма Оломоуц
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Словачко — Карвина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Портимоненси — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.12
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Маритиму — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие