Издание FourFourTwo составило топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ

Популярное издание Four Four Two составило топ-50 из самых грубых футболистов в истории английской Премьер-Лиги.

Самым грубым игроком в истории АПЛ признан бывший хавбек «Манчестер Сити» и «Эвертона» Гарет Барри. Он совершил 633 нарушения и заработал шесть удалений.

Второе место досталось Кевину Дэвису, который за карьеру в АПЛ нарушил правила 605 раз. Замкнул тройку Маруан Феллаини. Бельгиец совершил 588 нарушений.

Также в этом рейтинге оказался защитник «Зенита» Бранислав Иванович. 36-летний серб разделил в списке места с 47 по 50-е с Джоном Карью, Рахимом Стерлингом и Джорданом Хендерсоном. За время выступлений в «Челси» Иванович нарушил правила 293 раза в рамках АПЛ. 0