Наумов: Я уверен, что Николич не выдержит давления в «Локомотиве»

31 мая истек срок контракта специалиста, его сменил сербский специалист Марко Николич.
«Думаю, что Сёмин найдёт себе новую команду. Он такой неугомонный человек. Ещё и найдёт способ вернуться в "Локомотив".
Николич и так провалится. После Сёмина в "Локомотив" пришёл малоизвестный специалист, который ещё не тренировал серьёзные клубы.
Я уверен, что Николич не выдержит давления. Если бы с Cёминым расстались по-человечески…
Сёмину нужно было объяснить, почему с ним не заключают новый контракт. Никаких спортивных причин для этого не было. С какого перепуга тогда надо менять тренера?!
Руководители "Локомотива" будут вспоминать, как сказку, второе место в Премьер-лиге. Поверьте мне. Пройдёт год. "Локомотив" будет шестым или седьмым.
Если не сможет удержать второе место — это уже будет провал. Сёмин бы его удержал. Это без сомнений.
Сёмин ждать не будет. Он постарается найти работу. Но вовсе не из-за денег или амбиций, а потому что не может жить без футбола.
Буквально два года назад на сборе "Локомотива" в Марбелье я поражался, как Сёмин двигается по полю. Сколько у него энергии и сил! Я моложе Сёмина на шесть лет, но так бы не смог.
Он даст фору любому молодому. У него неуёмная жажда работы, которая не прошла», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём». 0