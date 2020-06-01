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    Наумов: Я уверен, что Николич не выдержит давления в «Локомотиве»

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.

    Николай Наумов
    Николай Наумов

    31 мая истек срок контракта специалиста, его сменил сербский специалист Марко Николич.

    «Думаю, что Сёмин найдёт себе новую команду. Он такой неугомонный человек. Ещё и найдёт способ вернуться в "Локомотив".

    Николич и так провалится. После Сёмина в "Локомотив" пришёл малоизвестный специалист, который ещё не тренировал серьёзные клубы.

    Я уверен, что Николич не выдержит давления. Если бы с Cёминым расстались по-человечески…

    Сёмину нужно было объяснить, почему с ним не заключают новый контракт. Никаких спортивных причин для этого не было. С какого перепуга тогда надо менять тренера?!

    Руководители "Локомотива" будут вспоминать, как сказку, второе место в Премьер-лиге. Поверьте мне. Пройдёт год. "Локомотив" будет шестым или седьмым.

    Если не сможет удержать второе место — это уже будет провал. Сёмин бы его удержал. Это без сомнений.

    Сёмин ждать не будет. Он постарается найти работу. Но вовсе не из-за денег или амбиций, а потому что не может жить без футбола.

    Буквально два года назад на сборе "Локомотива" в Марбелье я поражался, как Сёмин двигается по полю. Сколько у него энергии и сил! Я моложе Сёмина на шесть лет, но так бы не смог.

    Он даст фору любому молодому. У него неуёмная жажда работы, которая не прошла», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём». 0

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