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    Дзюба назвал главных конкурентов в борьбе за титул лучшего бомбардира РПЛ

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями о гонке бомбардиров в РПЛ.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Напомним, что Дзюба лидирует в бомбардирской гонке с 13 мячами.

    «Борьба еще не закончилась. Шомуродов — очень хороший нападающий, мне очень импонирует.

    И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть ее будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем.

    Я, правда, такой футболист, который считает — кто в лучшей позиции, тому и передачу надо отдавать. Сердару Азмуну тоже всегда об этом говорю.

    Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Это закон футбола. Прежде всего надо думать о команде и набирать очки.

    При хорошей игре шансы забивать появятся у всех. А у нас, нападающих, их понятно, будет больше», — сказал Дзюба во время прямого эфира «Матч ТВ» в Instagram.

    У игрока «Ростова» Эльдора Шомуродова — 11 голов, по 10 мячей у зенитовца Азмуна и спартаковца Александра Соболева. 9 голов забил Евгений Луценко из «Арсенала». 0

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