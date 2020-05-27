Дзюба назвал главных конкурентов в борьбе за титул лучшего бомбардира РПЛ

Нападающий «Зенита»поделился мыслями о гонке бомбардиров в РПЛ.

Напомним, что Дзюба лидирует в бомбардирской гонке с 13 мячами.

«Борьба еще не закончилась. Шомуродов — очень хороший нападающий, мне очень импонирует.

И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть ее будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем.

Я, правда, такой футболист, который считает — кто в лучшей позиции, тому и передачу надо отдавать. Сердару Азмуну тоже всегда об этом говорю.

Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Это закон футбола. Прежде всего надо думать о команде и набирать очки.

При хорошей игре шансы забивать появятся у всех. А у нас, нападающих, их понятно, будет больше», — сказал Дзюба во время прямого эфира «Матч ТВ» в Instagram.

У игрока «Ростова» Эльдора Шомуродова — 11 голов, по 10 мячей у зенитовца Азмуна и спартаковца Александра Соболева. 9 голов забил Евгений Луценко из «Арсенала». 0