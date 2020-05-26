Зидан — лучший тренер в истории ЛЧ по версии Squawka

Портал Squawka составил рейтинг лучших тренеров Лиги чемпионов с момента ее ребрендинга в 1992 году.

Возглавил список нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Он является единственным тренером, которому удалось выиграть три лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со «сливочными» — в 2016, 2017 и 2018 годах.

На втором месте находится нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Ему удалось дважды привести «Барселону» к победе в Лиге чемпионов (2009 и 2011 год).

Тройку замкнул тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, побеждавший в Лиге чемпионов с «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014).

Отметим, что сэр Алекс Фергюсон, дважды приводивший к победе в ЛЧ «Манчестер Юнайтед» (1999, 2008), занял лишь шестое место.

Топ-10 лучших тренеров Лиги чемпионов по версии Squawka:

1. Зинедин Зидан («Реал»)

2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)

3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»)

4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)

5. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»)

6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»)

8. Висенте дель Боске («Реал»)

9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»)

10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»). 0