ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и Хуммельс успели поиграть за оба клубаПочему дерби «Дортмунд» — «Бавария» столь принципиально
  • 08:36
    • Олейнику предложили бой в июне с соперником из топ-5
  • 07:00
    • Зидан — лучший тренер в истории ЛЧ по версии Squawka
  • 20:57
    • «СЭ»: Летом «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым
  • 20:03
    • Названа дата выхода DLC EURO 2020 в PES 2020
  • 19:44
    • НХЛ разрешит хоккеистам возобновить тренировки в начале июня
    Все новости спорта

    Зидан — лучший тренер в истории ЛЧ по версии Squawka

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Портал Squawka составил рейтинг лучших тренеров Лиги чемпионов с момента ее ребрендинга в 1992 году.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Возглавил список нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Он является единственным тренером, которому удалось выиграть три лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со «сливочными» — в 2016, 2017 и 2018 годах.

    На втором месте находится нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Ему удалось дважды привести «Барселону» к победе в Лиге чемпионов (2009 и 2011 год).

    Тройку замкнул тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, побеждавший в Лиге чемпионов с «Миланом» (2003, 2007) и «Реалом» (2014).

    Отметим, что сэр Алекс Фергюсон, дважды приводивший к победе в ЛЧ «Манчестер Юнайтед» (1999, 2008), занял лишь шестое место.

    Топ-10 лучших тренеров Лиги чемпионов по версии Squawka:

    1. Зинедин Зидан («Реал»)
    2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)
    3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»)
    4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)
    5. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»)
    6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
    7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»)
    8. Висенте дель Боске («Реал»)
    9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»)
    10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ничуть не хуже именитой «Барсы». В 1999-м «Фиорентина» дома дала отпор каталонцам
  • 24/05/2020 в 20:04
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Бавария»
  • 1.96
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранится ли интрига в чемпионской гонке Бундеслиги?
  • «Боруссия» Д — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Реабилитируется ли «Гладбах» за недавнее поражение?
  • «Вердер» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Байер» одержит очередную победу?
  • «Байер» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Диего Карлос Футбол Защитник, который сделает «Ливерпуль» еще сильнееКто такой Диего Карлос? 24/05/2020 в 23:340
  • 08:53
    • Дуглас Коста заявил, что задумывался о завершении карьеры
  • 08:20
    • Назван единственный претендент на Жоау Мариу
  • 08:04
    • Глава Федерации футбола Гаити отстранен от футбола
    Торган Азар, Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру Футбол «Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешноДортмундская команда на выезде обыграла «Вольфсбург» 24/05/2020 в 19:540
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?
  • 2.37
    •
  • 07:49
    • Хохлов: Искусственно выделять молодым место в основе — зло
  • 07:33
    • «Ницца» продлила контракт с голкипером
  • 07:16
    • Фавр: Матчи с «Баварией» всегда особенные
    Томас Мюллер Футбол Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высотеМюнхенцы разбили «Айнтрахт» и продолжают лидировать в Бундеслиге 24/05/2020 в 11:290
  • 09:19
    • ВЭБ и РФПИ начали поиск зарубежных инвесторов для ЦСКА
  • 00:57
    • Орлов: Плиев из «Рубина» заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции
  • 00:50
    • Торбинский: Мог уехать в Европу, но в России мне в два раза подняли зарплату
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.14
  • Прогноз на матч Яблонец — Фастав Злин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Веен — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ян — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Эрцгебирге — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Байер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ашхабад — Мерв
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие