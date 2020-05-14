Кержаков: Все футболисты «Зенита» настроены доиграть сезон

Вратарь «Зенита»рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, а также выразил намерение доиграть текущий сезон чемпионата России.

«У нас пять дней в неделю командные тренировки по видеосвязи, суббота и воскресенье — выходные. Есть командный чат, общаемся с ребятами в нем.

Если не касаться спортивной темы, то я учусь готовить, приобрел казан, готовлю мясо, картошку с овощами, простые блюда, но на огне приятнее и вкуснее.

Что касается сериалов, то смотрю "Последний танец" про Майкла Джордана. Последняя книга — "Время жить и время умирать" у Ремарка. Смотрю фильмы с ребенком, стараюсь самостоятельно изучать английский язык.

Хочется уже на поле, тренировки дома остаются, но на поле — совсем другое. Но вратарю нужно, чтобы кто-то был с ним, хотя бы бил в руки, в стороны.

Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу нашего чемпионства, все игроки "Зенита" согласятся с этим», — сказал Кержаков в эфире программы «Все на Матч!».

После 22 туров «Зенит» идет на первом месте, набрав 50 очков и опережая идущий вторым «Локомотив» на девять очков.

В текущем сезоне РПЛ 33-летний Кержаков провел восемь матчей. 0