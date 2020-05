Роуз: Мне плевать на моральный дух нации! Жизни людей под угрозой

Защитник «Ньюкасла», права на которого принадлежат, резко прокомментировал возможное возобновление сезона в Англии.

«Правительство говорит: "Верните футбол, чтобы поднять моральный дух нации". Мне плевать на моральный дух нации! Жизни людей находятся под угрозой!

О футболе нельзя говорить до тех пор, пока цифры заражения серьезно не упадут. Это же чушь собачья», — сказал Роуз в прямом эфире инстаграма.

Ранее стало известно, что профессиональные турниры в Англии могут разрешить проводить с 1 июня при пустых трибунах.

Danny Rose on return to football:

«The governments saying bring back football to boost the morale of the nation, I don't give a f*ck about the nations morale. Peoples lives are at risk!»

«Football shouldn't be spoken about till numbers have dropped massively. It's bollocks.» pic.twitter.com/bdWBbTiZFR