Президент «Малаги» потребовал провести расследование матча ЛЧ 7-летней давности

Президент испанскойпотребовал провести расследование ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», которая состоялась в 2013-м году.

Руководство испанского клуба обвинило бригаду арбитров во главе с Крэйгом Томпсоном в необъективном судействе.

«Все знают, что тогда произошло с "Малагой". Требуем провести расследование этого поединка. Нам нужна справедливость. Уважайте "Малагу". 9 апреля 2013 — черный день для всего мирового футбола», — гласит сообщение функционера в Twitter.

Everyone know what happened against Málaga cf

This is bands game

we ask to open international investigation

Fair and transparent

we ask for justice

Respect #Málagacf

Black day for football in the world #The_Black_day 9-4-2013 🌑 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL