Сычев: Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры

Бывший нападающийпризнался, что у него было желание провести остаток карьеры в московском клубе.

«Смена команд на тот момент — единственное правильное решение. Были непростые отношения с президентом клуба Ольгой Смородской. В "Локомотиве" я хотел играть до конца карьеры. К сожалению, не сложилось.

Если честно, то все остальные вояжи приносили мало удовольствия. Но я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Я ни о чем не жалею. Это опыт. И тут возник вариант с возвращением в "Локо", в "Казанку"…

Да, я пытался "зажечь", показать своим примером. Кто слушал — они сейчас играют в основе. Мой опыт не прошел даром», — передает слорва Сычева «Матч ТВ».

Сычев выступал за «Локо» с 2004 по 2015 год, сыграл 265 матчей, забил 92 гола и сделал 37 ассистов. 0