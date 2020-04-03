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    Сычев: Хотел играть в «Локомотиве» до конца карьеры

    Футбол Футбол России Локомотив
    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев признался, что у него было желание провести остаток карьеры в московском клубе.

    Дмитрий Сычев
    Дмитрий Сычев

    «Смена команд на тот момент — единственное правильное решение. Были непростые отношения с президентом клуба Ольгой Смородской. В "Локомотиве" я хотел играть до конца карьеры. К сожалению, не сложилось.

    Если честно, то все остальные вояжи приносили мало удовольствия. Но я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Я ни о чем не жалею. Это опыт. И тут возник вариант с возвращением в "Локо", в "Казанку"…

    Да, я пытался "зажечь", показать своим примером. Кто слушал — они сейчас играют в основе. Мой опыт не прошел даром», — передает слорва Сычева «Матч ТВ».

    Сычев выступал за «Локо» с 2004 по 2015 год, сыграл 265 матчей, забил 92 гола и сделал 37 ассистов. 0

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